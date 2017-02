Scambi di persona. Gianluca Pini confonde i Di Maio

Succede qualche volta che nella frenesia degli impegni ci si sbagli con gli sms o con una chat e si invii un messaggio alla persona sbagliata a causa di un nome simile.

E’ quello che è successo anche ad un parlamentare leghista Gianluca Pini che voleva mandare un sms a Luigi Di Maio del M5S ed invece lo ha inviato a Marco Di Maio del Pd.

Il messaggio riguardava dei consigli al Di Maio leghista da consegnare a Grillo sulla riforma elettorale.

Al di là del curioso contrattempo è interessante notare che al di là delle smentite più o meno ufficiale ci sia un certo “traffico” di informazioni tra Lega e Cinque Stelle che da molti analisti vengono dati come “partiti gemelli” per via del fondamento populista del loro agire del resto ratificato, in un certo senso, da comuni scelte di politica estera come ad esempio l’interesse per Trump e Putin.

Del resto questa corrispondenza di amorose sensi che ha base ideologica c’era stata anche durante le elezioni a Roma di Virginia Raggi con un Salvini che non nascose la sua preferenza per l’ex collaboratrice dello studio Sammarco.

Che in Grillo ci sia poi una ambiguità di fondo tra istanze social -populiste ed altre più propriamente di sinistra è cosa nota e fa parte della stessa ideologia populista che vede nella figura di Juan Domingo Peron il suo rappresentate più noto.

In ogni caso questo episodio è interessante in sé perché rivela che probabilmente l’ipotesi di abboccamenti tra la Lega- Fratelli d’Italia e i Cinque Stelle non è così peregrina alla luce del fatto che se resta la soglia del premio di maggioranza al 40% una alleanza di questo tipo sarebbe sicuramente vincente emetterebbe nell’angolo sia il centro sinistra che Forza Italia.