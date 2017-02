Scissione Pd: è rottura ufficiale. Martedì resa dei conti in Direzione

"Renzi ha alzato un muro e ci ha dato solo bastonate. La scissione Pd è una sua scelta, non ci resta che prenderne atto". Il governatore della Toscana, Enrico Rossi, rincara la dose contro Matteo Renzi dopo le parole di ieri sera dell'ex segretario Pier Luigi Bersani che già aveva parlato di muro al termine della giornata difficile dell'assemblea del Pd. Parole che preludono alla scissione che verrà sancita, secondo alcuni commentatori, martedì durante la Direzione del partito.

Secondo Rossi, Renzi "è venuto con l'idea di darci una spinta. Non ha fatto neanche la replica, tutto il dibattito e' stato organizzato per bastonarci e pure l'ultimo tentativo di Emiliano e' stato stracciato". Rossi esclude che vi siano divisioni nella minoranza, com'era sembrato dopo l'intervento di Emiliano in Assemblea: "I renziani hanno fatto un po' di propaganda, ma c'e' un comunicato congiunto che rende giustizia a Emiliano", afferma con riferimento alla nota firmata ieri sera da lui stesso, dal governatore pugliese e da Roberto Speranza. Il soggetto che nascera' dalla scissione, secondo Rossi, potrà essere consistente: "C'e' una bella fetta di popolo di sinistra che ha guardato a rillo e che potrebbe votare per noi. Perche' dobbiamo essere piccoli? Puntiamo a diventare un grande partito".

"Aspettiamo la replica, ma Renzi ha alzato un muro", aveva detto ieri invece Bersani. La minoranza, fa sapere l'ex segretario, prenderà le sue decisioni dopo la replica del segretario. Di diverso avviso era sembrato, invece, Michele Emiliano: "E' a portata di mano" ritrovare l'unità: "Siamo a un passo dalla soluzione. Un piccolo passo indietro consente a una comunità di farne cento avanti. Io sto provando a fare un passo indietro, ditemi voi quale, che consenta di uscire con l'orgoglio di appartenere a questo partito. Senza mortificare nessuno".

"Stasera non posso che dire al segretario che ho fiducia in lui", aveva aggiunto, chiedendogli un'ultima mediazione sulla conferenza programmatica. Ma in serata, con una dichiarazione congiunta, Emiliano, Rossi e Speranza rompono gli indugi: 'Anche oggi nei nostri interventi in assemblea - avevano scritto - c'è stato un ennesimo generoso tentativo unitario. È purtroppo caduto nel nulla. Abbiamo atteso invano un'assunzione delle questioni politiche che erano state poste, non solo da noi, ma anche in altri interventi di esponenti della maggioranza del partito. La replica finale non è neanche stata fatta. È ormai chiaro che è Renzi ad aver scelto la strada della scissione assumendosi così una responsabilità gravissima".