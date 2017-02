Scissione Pd, Emiliano: ho convinto Renzi, voto 2018. Bersani: Renzi confermi

"Ieri ho detto a Renzi che basterebbe fare una conferenza programmatica a maggio e le primarie congressuali a settembre per ricomporre un clima di rispetto reciproco e salvare il PD. Adesso che lo abbiamo convinto a sostenere Gentiloni fino alla fine della legislatura senza fargli brutti scherzi, possiamo darci il tempo di riconciliarci e trovare le ragioni per stare ancora insieme". Lo scrive su Facebook Michele Emiliano aggiungendo che "questo e' il lavoro che deve fare il segretario. Rimettere insieme i cocci di anni difficili per ripartire insieme. Senza questo lavoro - avverte ancora il presidente della Regione Puglia - le distanze politiche tra noi sono troppo grandi e non basterebbe una conta per evitare anche a breve nuovi dissensi e nuovi rischi di conflitto. Diamoci una possibilita'".

Pd: Bersani, sia Renzi a dire "Gentiloni fino a 2018"

"Questa cosa non l'ho mai sentita: dovra' dirla Renzi, non Emiliano. E' il nostro governo, non possiamo lasciargli la spada di Damocle sopra". Cosi' risponde Pierluigi Bersani, a margine dell'assemblea della minoranza Pd, risponde a chi gli domanda di commentare quanto afferma Michele Emiliano e cioe' che Matteo Renzi gli avrebbe assicurato che non fara' cadere il governo Gentiloni prima del 2018. Intanto, nel Pd, "tre candidati" della minoranza Dem, "stanno dicendo che non si puo' fare un congresso cosi', perche' se si forzano le regole non puo' candidarsi nessuno", sottolinea Bersani.