Scissione Pd, Orlando: "Mi candido perché la politica non sia prepotenza"

"Ho deciso di candidarmi perche' credo e non mi rassegno al fatto che la politica debba diventare soltanto prepotenza. Ho deciso di candidarmi e' perche' credo che ci voglia responsabilita'. Ho deciso di candidarmi perche' credo che il partito democratico debba cambiare profondamente per poter essere utile davvero all'Italia e ai problemi degli italiani che questo momento stanno vivendo momenti molto difficili". Cosi' il ministro della Giustizia Andrea Orlando a margine di un'iniziativa a Ostia.

"Dobbiamo avere cinquanta sfumature di Pd, non di rosso. Dentro il Pd ci deve essere anche il rosso, ma noi dobbiamo rifare il Pd che abbiamo sognato dieci anni fa e dobbiamo lavorare per evitare che la politica diventi soltanto risse, conflitti e scontri tra personalita'. Ma torni a essere grande e bella occasione di vivere insieme e lavorare per la trasformazione dell'italia", ha ggiunto il ministro della giustizia pochi minuti dopo l'annuncio della sua candidatura alla segreteria del Pd, rispondendo a chi gli chiedeva se nel partito democratico ci siano cinquanta sfumature di rosso. A chi gli chiedeva se con lui ci sara' anche una donna, Orlando ha risposto, "Ci saranno tanti con me e vedremo come organizzarci ".