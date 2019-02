Scuola, Lezzi: "Sud penalizzato, ma tante eccellenze. Grazie agli insegnanti"

E' polemica per le parole pronunciate dal ministro dell'Istruzione Marco Bussetti ad Afragola, in Campania, dove ha invitato le scuole del Sud a impegnarsi di piu' per recuperare il gap con quelle del nord, chiedendo "impegno, lavoro e sacrificio". Anche il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, interviene nel dibattito con un'intervista ad Affaritaliani.it: "Siamo consapevoli del fatto che c'è moltissimo lavoro da fare per sanare gli squilibri nel mondo della scuola - spiega -. Sono necessari investimenti qualificanti e, nel farlo, non si potrà fare a meno di prendere atto che il Sud in questi decenni è stato penalizzato. Ma ringrazio tutti gli insegnanti del Sud per la loro professionalità".

Ministro Lezzi, le parole del suo collega Bussetti sulla scuola al Sud hanno scatenato un putiferio. La sensazione è che nella maggioranza basti poco per far salire la tensione.



"Non è poco l'allusione alla necessità di maggiore impegno. E' come dire che non si fa abbastanza. In ogni caso, considero questa vicenda un incidente di percorso al quale si può rimediare. Finora con la Lega abbiamo sempre trovato la quadra".



Però la reazione del Movimento è stata particolarmente compatta e dura.



"La reazione del Movimento era scontata. Siamo consapevoli del fatto che c'è moltissimo lavoro da fare per sanare gli squilibri nel mondo della scuola. Dagli stipendi degli insegnanti che devono essere allineati a quelli del resto d'Europa alla qualità degli strumenti messi a disposizione degli studenti per la loro formazione. Sono necessari investimenti qualificanti per la nostra scuola e, nel farlo, non si potrà fare a meno di prendere atto che il Sud in questi decenni è stato penalizzato".



C'è chi nella Lega ha difeso Bussetti dicendo che fino ad ora è il ministro che ha fatto di più per il Sud.



"Lo ribadisco: c'è talmente tanto da fare da rendere prematura qualunque ipotesi di classifiche".



Per qualcuno lo scontro di queste ore è un riflesso delle tensioni tra Lega e Movimento sul tema delle autonomie.



"Abbiamo un punto fermo nel nostro contratto, che è quello di colmare il divario tra Nord e Sud. Nessuna azione di governo potrà andare in direzione contraria rispetto a questo. Mi permette di cogliere questa occasione per fare un ringraziamento?"



Certamente, a chi?



"Voglio ringraziare tutti gli insegnanti del Sud per la loro professionalità: pur in condizioni di gran lunga più sfavorevoli rispetto ai loro colleghi al Nord, riescono a formare eccellenze che sono anche apprezzate a livello internazionale".