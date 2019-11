Scuola, maturità: si cambia ancora. Torna la storia e addio alle buste

“Aboliremo le buste. Manterremo i materiali ma le buste saranno eliminate”. Lo ha annunciato in a Skuola.net il ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, durante una videochat con il portale per studenti. Il ministro, si legge sul sito di Skuola.net, ha detto di aver appena firmato una circolare che apporterà i nuovi cambiamenti all’esame di Stato 2020.

Il ministro, si legge ancora sul sito di Skuola.net, ha spigato la decisione aggiungendo: "Non vogliamo che l’esame di Stato sia un motivo di stress. Questo non fa bene a nessuno. Gli studenti devono andare all’esame fieri della propria preparazione. Non vogliamo trabocchetti. Ho raccolto questa richiesta che mi è venuta da tantissimi studenti”.