Scuola: Salvini propone crediti formativi per chi dona sangue

“Lo proporrò al ministro della Pubblica Istruzione, Marco Bussetti, perché sia nei licei, che negli istituti tecnici, che nelle università la donazione di sangue comporti agevolazioni, quindi crediti formativi perché è un atto di civiltà, utilità e generosità, e ritengo che vada premiato”. E’ l’iniziativa immaginata dal ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini per stimolare i giovani nella giornata dedicata alla donazione del sangue. Salvini ne ha parlato a margine di un’iniziativa dedicata a questo tema all’Università Cattolica del Sacro cuore a Milano, organizzata da “DonatoriNati”, l’associazione della polizia che riunisce i donatori. “Spero che le università diventino il massimo luogo di formazione per la donazione del sangue. Anche a livello di crediti formativi: si potrebbe pensare ad un’iniziativa per la quale se mi porti il cedolino della donazione ti do 2 crediti in più” ha spiegato durante il suo intervento. “Ai tempi per l’esame di Letteratura italiana avrei donato tre litri di sangue pur di avere qualche credito” ha aggiunto con una battuta, ricordando quando era studente di Storia in Statale a Milano. Salvini ritiene che è “fondamentale il lavoro nelle scuole” e garantisce che “sta lavorando con il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti perché ci sia una campagna a tappeto”.