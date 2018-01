Scuola-Turismo, Centinaio (Lega): “Esposto alla Corte dei Conti"

“Quindici milioni di euro di denaro pubblico e stipendi per 180mila euro all’anno a una direttrice di area lettiana (su cui sussistono dubbi di compatibilità) per non raggiungere neanche un obiettivo formativo né avviare i progetti annunciati nel 2015. Chiediamo che le istituzioni competenti facciano luce sul caso della Scuola beni culturali e turismo – un colabrodo di fondi pubblici -, accertino a quanto ammontano eventuali sprechi e se ci sono state responsabilità”. La Lega – per iniziativa del capogruppo al Senato Gian Marco Centinaio – porta il caso della scuola pubblica, lanciata nel giugno 2015 dal ministro Franceschini, all’attenzione della Corte dei Conti. “Presenterò un esposto affinché il ministro sia chiamato a rendere conto agli italiani di come sta utilizzando i loro soldi per un progetto che è nato con grandi auspici, ma è immediatamente finito su un binario morto. E intanto stipendi e fondi continuano a pioggia. Sorge il dubbio che dietro i roboanti annunci ci sia il solito, costosissimo, poltronificio in salsa Pd”.