Se il premier di domani si chiamasse Giorgia e fosse donna, madre, cristiana…

di Francesco Storace

(da www.secoloditalia.it)

A Bologna ascoltavi Giorgia Meloni e la immaginavi premier di domani. Perché sta conquistando testa e cuore di milioni di italiani. Chi con quel video diventato virale voleva farle un dispetto le ha offerto un regalo: donna, madre, cristiana. Altro che ideologismo rosso…

La grandissima folla accorsa ieri in uno straripante teatro EuropAuditorium – e complimenti all’organizzazione di Fdi, nazionale e territoriale – era entusiasta. Ed è da segnalare. E spiega il perché di quei sondaggi sulla credibilità personale che la innalzano a livelli impensabili fino a poco tempo fa. La curiosità per Giorgia si trasforma in consenso. Con un sogno da coltivare. Il primato.

Le scommesse vinte dalla Meloni: nulla è impossibile

Chi avrebbe mai scommesso un soldo bucato sulla ricostruzione della destra italiana in presenza di una Lega forte? Quanti avrebbero mai creduto nella capacità di aggregare vasti settori moderati? Chi credeva nella doppia cifra elettorale nei sondaggi ma anche nelle urne, come ha testimoniato l’ultima elezione in Umbria? Nulla è impossibile.