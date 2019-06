Sea Watch: il presidente tedesco critica l'arresto della capitana

Il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, ha criticato l'arresto in Italia della comandante della nave dell'Ong Sea Watch, Carola Rackete. In un'intervista alla Zdf che andra' in onda alle 19.10, il presidente tedesco ha dichiarato: "E' possibile che in Italia ci siano leggi su quando una nave puo' avvicinarsi a un porto. Tuttavia l'Italia non e' solo uno Stato. L'Italia e' nel centro dell'Unione europea, e' lo stato fondatore dell'Ue. E quindi ci si aspetterebbe da un paese come l'Italia, che con un caso del genere sia gestito diversamente". Il presidente tedesco ha dichiarato inoltre che "coloro che salvano delle vite non possono essere considerati criminali", lo scrive Bild anticipando l'intervista della Zdf.