Sea Watch, Lega al 37,5%. Carola regala 500mila voti a Salvini

Matteo Salvini sarà pure furioso per la scarcerazione di Carola Rackete ma sicuramente ha ottimi motivi per festeggiare. Secondo l'ultimo sondaggio realizzato pochi giorni fa dall'istituto Eumetra di Renato Mannheimer, e diffuso da Affaritaliani.it, il caso della Sea Watch ha fatto guadagnare alla Lega ben un punto abbondante nelle intenzioni di voti, pari a circa 400-500mila voti.

Tra la fine di giugno e l'inizio di luglio la Lega ha toccato il massimo storico raggiungendo il 37,5% rispetto al 34,3 ottenuto alle elezioni europee del 26 maggio. In crescita anche il Partito Democratico al 24% dal 22,7 di qualche settimana fa. In ripresa anche il Movimento 5 Stelle dal 17,1% delle consultazioni europee al 19 di oggi. Forza Italia scivola dall'8,8% del 26 maggio all'8 mentre Fratelli d'Italia si conferma al 6,5%. Gli altri partiti complessivamente si attestano sul 5%.

Renato Mannheimer spiega ad Affaritaliani.it che "per gli italiani la priorità che deve affrontare il governo è ancora la questione della sicurezza e dell'immigrazione che nell'agenda dei temi chiave batte addirittura l'economia e il lavoro, al secondo posto". Il sondaggista rivela che una ricerca realizzata da Eumetra qualche giorno fa evidenzia come per una maggioranza relativa degli italiani il governo non stia affrontando in modo adeguato la questione immigrazione in quanto dovrebbe essere ancora più severo nel blocco degli arrivi e degli sbarchi.

Per quanto concerne il governo, il sondaggio di Mannheimer mostra una flessione della fiducia nell'esecutivo al 48% di fine giugno dal 52 di fine maggio. Attenzione, però, perché il consenso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte è stabile al 50,5%.