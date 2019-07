Sea Watch, Salvini: "Sentenza politica. Il Gip? Si tolga la toga e si candidi"

"Nessuno mi toglie dalla testa che quella di Agrigento e' una sentenza politica". Cosi' il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini e' tornato sulla decisione del Gip di non convalidare l'arresto della comandante della Sea Watch Carola Rackete. "Togliti la toga e candidati con la sinistra" ha aggiunto il titolare del Viminale rivolgendosi al giudice in diretta Facebook e poi ha aggiunto: "io non mollo, anche perche' ci sono tanti giudici che vogliono applicare la legge e non ribaltarla. Io conto su di voi".

Una sentenza politica, ha ribadito il ministro, "profondamente sbagliata che non fa bene all'Italia e rischia di essere un pessimo precedente per tutti quelli che pensano che le leggi italiane possano essere violate senza pagarne conseguenze". Il ministro si e' poi rivolto direttamente alla "nuova eroina della sinistra", la capitana Carola: "ma vattene in Germania - ha detto - ma tornatene al tuo paese a far danni e a mettere a rischio la vita di chi rischia la vita per il paese". La comandante "puo' andare a fare shopping a Roma e a Milano - ha aggiunto - puo' andare a prendere il sole a Capri o Lampedusa, a prendere un gelato, a comprare le scarpette o un'atlante per capire quale sara' il prossimo porto, e tutto perche' c'e' un giudice che glielo ha permesso". "Pensate - ha poi detto ancora il titolare del Viminale - a una nave italiana con equipaggio italiano che avesse forzato le leggi tedesche, entrando di forza in un porto tedesco e mettendo a rischio la vita dei militari tedeschi. Avrebbe trovato un giudice che liberava il comandante?". E Salvini ha anche criticato la parte dell'ordinanza del Gip in cui si afferma che la motovedetta della Gdf non e' una nave da guerra. "E' un pedalo', una canoa". "Vorrei che questo giudice parlasse con le mamme e i papa' dei finanzieri che hanno rischiato di morire - ha concluso - per capire se prova vergogna o no. E' facile fare le sentenze sulla pelle degli italiani".