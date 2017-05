Segreteria Pd: Orlando e Serracchiani rottamati

Nella nuova segreteria del Pd non c’è più spazio per Debora senz’acca Serracchiani e Andrea Orlando.

Non si ripete quindi più il “miracolo Orfini” che permise al sempre giovane turco di raggiungere i vertici del partito “fingendo” un’opposizione che in realtà mai ci fu veramente, anzi col tempo Orfini è divenuto uno dei maggiori collaboratori dell’ex premier.

Andrea Orlando di ruvida ed ingenua scaltrezza sovietica c’aveva provato e pensava che almeno qualcosa potesse acchiappare come candidato segretario facendo lo stesso percorso dell’ormai ex amico e collega di doglianze turche ma non c’è riuscito.

Renzi, evidentemente infastidito da un ministro che aveva più volte premiato e che gli si è rivoltato contro l’ha punito facendogli fare vera opposizione.

L’altra rimasta fuori e Debora Serracchiani, pasionaria rottamatrice infin rottamata anch’essa.

Esordì con una intemerata populista contro l’allora classe dirigente del Pd e cioè Franceschini erede nel 2009 di Veltroni.

Paga gli scarsi risultati politici, lo scarso impegno a favore del suo segretario e una grande antipatia che provoca tra gli elettori con modi da maestrina di provincia.