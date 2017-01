Selvaggia Lucarelli la lombrosiana che discrimina i brutti

Selvaggia Lucarelli si sa ha una grande considerazione di sé stessa ed evidentemente ritiene di essere il vertice inarrivabile dello sviluppo della società mediatica occidentale.

Lei così liberal, così progressista, così indipendente, così indipendentista, così bella, così elegante e così… lombrosiana!.

A proposito da poco un ”cattivo” PM ha chiesto per la civitavecchiese un anno di galera perché s’è fregata (questa l’accusa) delle foto ma non è su questo che voglio intervenire (chi fosse interessato può leggere qui: http://www.affaritaliani.it/milano/selvaggia-lucarelli-foto-rubate-ai-vip-il-pm-chiede-un-anno-di-condanna-461212.html)

Magari questa richiesta “de galera” dovrebbe insegnare a S.L. l’arte della moderazione visto i giudizi che spara ogni giorno su tutto e tutti.

Piuttosto la Selvaggia è incorsa in un incidente un po’ inquietante per una persona che si ritiene l’icona del politically correct.

Infatti su Facebook l’ardita blogger ha così commentato una foto che ritrae tre persone alla manifestazione della Meloni sabato scorso a Roma:

“A guardare chi era in piazza con Salvini e la Meloni, finirà che chiuderanno a noi i confini dall'interno”.





Ma come? Proprio lei, la difensora di ogni prevaricazione e contro ogni discriminazione prende per i fondelli tre persone tra l’altro una donna che evidentemente ritiene brutta e due uomini per il loro aspetto fisico!

Ma allora com’è questa storia?

Vai a vedere che alla fine Selvaggia da Civitavecchia ha qualcosa in comune con l’odiatissimo Trump e magari l’altrettanto odiato La Russa e forse pure con Salvini (almeno secondo il suo metro di giudizio).

Ma a ben pensarci anche Hitler diceva che gli ebrei si riconoscono dal naso adunco...

Ma Signora Selvaggia questo è lombrosianesimo bello e buono a novanta carati!

Forse anche razzismo, visto che c’è pure una donna che lei critica per il suo aspetto fisico e quindi ci sarebbe anche l’accusa che per lei è un mantra continuo: sessismo!

Ed infatti molti utenti l’hanno fatta nera su FB ricordandole che non si giudicano le persone dal loro aspetto fisico ma evidentemente questo insegnamento Selvaggia lo applica a corrente alternata: chi la pensa come lei è “bello” e chi invece non la pensa come lei è “brutto” e per conseguenze logica (e nuovamente lombrosiana) anche “cattivo”.