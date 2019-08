Senato/ Grasso “bocciato” come magistrato, come leader politico, come storico

Pietro Grasso, da magistrato, si confrontò con colleghi coraggiosi e temuti dai clan mafiosi, che li uccisero : Falcone e Borsellino. Don Pietro è rimasto vivo, e lotta con Pigi Bersani, ma è soccombente nel confronto con giudici, di gran lunga, più autorevoli di lui. Dopo la scissione dal PD, il movimento “Liberi e Uguali” ha incassato un flop elettorale analogo a quello dell’ex collega di Grasso, ma non amico, Ingroia.

Da aspirante storico, il senatore siciliano ha attaccato Salvini e la maggioranza gialloverde : “State trasformando il tempio della democrazia in una aula sorda e grigia, in un bivacco di manipoli....”. Citazione, errata, del discorso di Benito Mussolini alla Camera, il 16 novembre del 1922 : “Potevo fare di quest’aula, sorda e grigia, un bivacco di manipoli. Potevo sprangare il Parlamento e costituire un Governo, esclusivamente, di fascisti,. Potevo: ma non ho, almeno in questo primo tempo, voluto”.