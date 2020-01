Senato, il 5 Stelle perde altri pezzi: lascia Di Marzio, cacciato Ciampolillo

Dopo i senatori Lucidi, Grassi e Urraro, passati dal Movimento 5 Stelle alla Lega a dicembre, e i quattro deputati persi a Montecitorio negli ultimi giorni, sembrano imminenti altri addii in Senato, dove la maggioranza traballa. Sarebbe il senatore molisano Luigi Di Marzio il prossimo ad uscire. Lo stesso Di Marzio che stava per lasciare a dicembre ma bloccato in extremis, secondo quanto scrive Il Fatto Quotidiano, dall’intervento di Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo economico e soprattutto ex capogruppo in Senato. Anche Il pugliese Alfonso Ciampolillo non avrebbe versato le restituzioni nel 2019 e quindi verrà espulso.

Mentre si sta tentando di recuperare la senatrice Marinella Pacifico, data in trasferimento verso la Lega, anche se lei stessa ha negato questa possibilità. Ieri sera, tra le altre cose, si è tenuta una riunione con i senatori Emanuele Dessì e Mattia Crucioli, firmatari del documento presentato la settimana scorsa a Palazzo Madama, in cui si chiede a Di Maio di separare le figure del capo politico e del ministro. “È solo un incontro per parlare di politica, non una prova di dissidenza” ha spiegato Dessì.