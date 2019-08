Senato: il Governo ottiene la fiducia sul decreto sicurezza bis con 160 voti

Via libera del Senato alla fiducia posta dal governo sul decreto Sicurezza bis. I voti a favore sono 160, i voti contrari 57 e 21 gli astenuti. Con il voto favorevole alla fiducia viene approvato in via definitiva il decreto Sicurezza bis, che diventa legge. I presenti erano 289, e la maggioranza richiesta era di 109.

Al momento risultano sei i pentastellati assenti al momento del voto di fiducia. I sei senatori M5s non hanno risposto nè alla prima 'chiama' nè alla seconda, quindi non hanno votato la fiducia, e sono stati dichiarati "assenti" durante l'operazione di voto. Sono i senatori Fattori, Mantero, Montevecchi, La Mura, Bogo Deledda, Ciampolillo. Hanno invece votato sì alla fiducia ma alla seconda 'chiama' (alla prima risultavano assenti) i senatori M5s Dessì e Endrizzi.

Dai sei pentastellati assenti al voto di fiducia, va esclusa tuttavia la senatrice Bogo Deledda. Sono quindi in realtà cinque le assenze per così dire 'politiche', in quanto la senatrice Bogo Deledda è assente 'giustificata' da tempo a causa di problemi di salute.