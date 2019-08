Senato, Di Maio: "Benvenuta Emma Pavanelli. Contributo prezioso"

"Diamo il benvenuto a Emma Pavanelli, neo portavoce M5S al Senato. Felice di accoglierla nel gruppo, sono sicuro che il suo contributo sara' prezioso. Le auguro buon lavoro". Lo afferma in una nota il vicepremier Luigi Di Maio.

Quarantacinquenne, negoziante, Emma Pavanelli è la nuova senatrice in quota M5s. La neo parlamentare è stata individuata dalla Giunta per le elezioni come prima dei non eletti pentastellati in Umbria e va ad occupare il seggio rimasto vacante in Sicilia per mancanza di candidati del Movimento. I 5 Stelle passano così da 106 a 107 senatori.