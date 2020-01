Senato, via libera ai 18enni per il voto. Si potrà essere eletti a 25 anni

Senato, via libera ai 18enni per il voto

I 18enni potranno votare per il Senato e i 25enni potranno essere eletti Senatori. La Affari Costituzionali del Senato, spiega il capogruppo del Partito democratico in commissione Dario Parrini, "ha approvato la riforma costituzionale che con un emendamento a mia firma parifica a quello della Camera non solo l'elettorato attivo ma anche quello passivo del Senato. Si tratta - sottolinea - di una riforma epocale. Si supera la paradossale e ormai anacronistica esistenza di un ramo del Parlamento dotato degli stessi poteri dell'altro ma non eletto a suffragio universale e si da' un segnale di giustizia, di serieta' e di attenzione verso milioni di giovani tra i 18 e i 25 anni che sono tuttora dei cittadini con diritti politici dimezzati. Il provvedimento - conclude - andra' al piu' presto in Aula".