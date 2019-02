Mattarella: "Il nostro Paese deve ragionare in termini di decenni"

Mattarella sul futuro dell'Italia

Sergio Mattarella parla del presente ma anche del futuro dell'Italia. "Non aspiro - spiega il Presidente della Repubblica, intervenendo all'inaugurazione dell'anno accademico allo Iulm di Milano - che il nostro Paese ragioni in termini di secoli, sarebbe ampiamente sufficiente e sarei pienamente soddisfatto se ragionasse in termini di decenni. L'amore per la cultura - prosegue - e' amore per se' stessi, amore per il futuro, il proprio e quello comune".

Mattarella difende l'Europa

Il capo dello Stato ha anche affrontato il tema Europa: "La nostra Europa attraverso la sua cultura ha sviluppato il suo futuro in mezzo a tanti ritardi, tanti errori, tanti scontri fratricidi, tanti orrori. Ma il suo tessuto culturale comune, che ha sempre superato i suoi confini, ha consentito all'Europa di andare avanti, di progredire con la capacita' e la cultura che le ha assicurato di andare oltre il presente".