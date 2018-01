Sergio Pirozzi in conferenza stampa attacca il centro-destra

Sergio Pirozzi, come da ultimatum lanciato nei giorni scorsi a Silvio Berlusconi e alla coalizione di centro - destra, ha annunciato nel pomeriggio di venerdì in una conferenza stampa rustica ed improvvisata, di non voler mollare e di correre da solo per le Regionali nel Lazio, a causa della scelta scellerata fatta ieri dalla coalizione di convergere sul nome di Stefano Parisi, già concorrente come sindaco di Milano.

Pirozzi ha parlato con un linguaggio duro, aspro, polemico e ironico nei confronti del centro - destra e soprattutto di Fratelli d’Italia che non lo hanno voluto.

Ha detto che Parisi è una “brava persona” per poi attaccarlo corrosivamente, facendo notare che è un uomo per tutte le stagioni, che prima si è detto esperto di Milano ed è stato sconfitto e poi ora viene nel Lazio come nato a Roma.

Pirozzi ha anche rivelato alcuni particolari inediti e velenosi come il fatto che Parisi gli ha telefonato due mesi fa per sostenerlo ed ora gli corre contro.

È stato anche molto pesante quando ha definito la nomina di ieri pronube ad una nuova ircocervo politico che ha battezzato “Zingaresi”, unendo i cognomi Zingaretti e Parisi per significare che ci magari ci sarà poi un inciucio ai danni dei cittadini, con possibili scambi di favori su nomine di enti pubblici.

Ha poi definito “ridicola e pietosa” la notizia che si sarebbe “venduto” ai Cinque Stelle per un assessorato, quando lui ha rinunciato, dice, a ben altro e cioè ad un seggio parlamentare o al ruolo di sottosegretario alla ricostruzione.

Alla fine della conferenza stampa ha festeggiato con una torta il suo compleanno contornato da una decina di attivisti, quasi tutte donne, e la moglie.

Sul tavolo ha campeggiato, per tutta la durata della conferenza stampa, uno scarpone da montagna, simbolo del suo movimento e un’acqua minerale portata alla fine a simboleggiare una sorta di purezza francescana rispetto alle “ostriche e champagne” con cui pasteggiano gli “altri”.

Dunque Pirozzi non cede ed anzi raddoppia e lo fa nel modo peggiore per il centro - destra mandando messaggi indiretti di guerra di possibili aperture future ai Cinque Stelle. Infatti la figura di “Zingaresi” da lui inventata ha lo scopo di disegnare i veri nemici: il Pd e il centro - destra. Peccato che così facendo il sindaco scarpone stia facendo un favore ai Cinque Stelle e stia lavorando, di fatto, per far perdere la sua area politica di riferimento, visto che si è sempre considerato di Fratelli d’Italia.

Ora Pirozzi è veramente solo e non potrà andare lontano; il suo unico obiettivo, ampiamente raggiungibile, è pero quello di far perdere chi non lo ha voluto in una sorta di cada Sansone e tutti i Filistei.

Ma la domanda è: cosa vuole Pirozzi a questo punto? Contro tutto e contro tutti non ha alcun possibile futuro politico se non proprio con i Cinque Stelle, mentre se si fosse mostrato ragionevole avrebbe potuto intraprendere un rinnovamento del centro - destra.

Così finirà per tornare ad allenare una squadra dilettanti. Peccato, perché avrebbe potuto allenare anche la nazionale.