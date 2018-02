Sergio Pirozzi può rinnovare il centro-destra?

La vicenda politica di Sergio Pirozzi è nota.

Da Sindaco della terremotata Amatrice, sotto il segno dello “scarpone” (che è divenuto il suo simbolo elettorale), ha acquisito consensi e popolarità per il suo modo di fare rude e determinato, ma efficace nel rappresentare la gente e i suoi problemi, divenendo un personaggio mediatico che buca il video.

Il centrodestra nazionale, e quello laziale in particolare, ha seguito con sospetto interesse le sue mosse iniziali, appartenendo Pirozzi a Fratelli d’Italia.

La vicenda della sua candidatura alla Regione Lazio è però esemplificativa che la vicenda di Marchini sindaco non ha insegnano nulla.

La scelta di Silvio Berlusconi di candidare Alfio Marchini a sindaco di Roma ebbe il solo effetto pernicioso di far eleggere Virginia Raggi ai danni di Giorgia Meloni, con la Lega che candidava addirittura Irene Pivetti.

Il centro - destra si presenta diviso e perse. Ora la replica è pronta.

Il candidato unitario del centro-destra è Stefano Parisi, valente persona che perse di poco nella corsa per fare il sindaco di Milano in cui vinse la sinistra con Giuliano Pisapia.

Parisi ha formazione confindustriale e manageriale ed ha avuto la determinazione di fondare “Energie per l’Italia” che poteva dare grattacapi alla coalizione impedendo la vittoria in collegi ritenuti sicuri.

Da qui la pensata della Meloni di candidarlo nel Lazio ottenendo due risultati: non più avversario a livello nazionale e nome di convergenza in regione.

In questo modo è stato escluso però Pirozzi, a cui era stato offerto di tutto per non competere, che sottrarrà sicuramente parecchio consenso alla coalizione.

In tutto questo Gianni Alemanno ha mollato il sindaco scarpone per “coerenza nazionale” con la Lega che gli ha candidato 11 persone del suo Movimento Sovranista (MS) mentre Francesco Storace è uscito dall’ MS stesso per appoggiare da solo il sindaco di Amatrice, aggiungendo un nuovo capitolo alla sagra che li vede parenti/coltelli, fin dai tempi dell’opposizione di Storace ad Alemanno sindaco. Storace è stato però coerente ed ora accusa Alemanno di "tradimento".

Una immagine di una destra divisa e in perenne litigio per motivi personali può portare consenso a Pirozzi, sindaco di Amatrice, per cui si era spesa anche CasaPound che gli aveva offerto un “ticket” di vicepresidenza con Mauro Antonini.

Pirozzi difficilmente vincerà ma potrà piantare i semi di un rinnovamento verace e ruspante del centro-destra, proprio a partire dal Lazio per poi salire a livello nazionale.