Sgombero CasaPound, Raggi si schiera: Da sempre contro l'occupazione illegale

Nelle ore convulse che vedono CasaPound impegnata a fronteggiare l'accusa (smentita dai vertici) di aver minacciato "bagni di sangue" per impedire l'ingresso nella sede romana nonché nazionale (concordato preventivamente attraverso la Digos) di due funzionari della Corte dei Conti, ecco che la sindaca Virginia Raggi si schiera apertamente con un tweet che non lascia spazio a equivoci.

In un fotomontaggio che la ritrae di fronte al palazzo di CPI sito in Via Napoleone III nel quartiere romano dell'Esquilino, si legge la frase: "Da sempre contro l'occupazione illegale di CasaPound".

Una presa di posizione nettissima che, arrivando in questo preciso momento nel quale CasaPound è nel mirino della Finanza e della stampa che l'accusa di avere intenzioni violente e sanguinarie - accuse, ribadiamo, smentite dai diretti interessati, fra i quali il fondatore Gianluca Iannone, il responsabile romano Davide Di Stefano, fratello di Simone, e il responsabile di CPI per il Lazio Mauro Antonini - appare come una vera e propria "dichiarazione di guerra" alla "Tartaruga Frecciata" da parte del Comune di Roma.