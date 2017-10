Sì della Camera al Def. Mdp non vota. Ok da Boccia, Renzi: "Governo solido"

Via libera di Montecitorio alla risoluzione di maggioranza alla nota di aggiornamento al Def. I si' sono stati 318, 135 i voti contrari. I deputati di Mdp non hanno partecipato alla votazione. Si' dell'Aula della Camera anche allo scostamento di bilancio, richiesto dal governo con la nota di aggiornamento al Def, che fissa l'aggiustamento strutturale per il 2018 allo 0,3%. I voti a favore sono stati 358 e 133 i contrari. Era richiesta la maggioranza assoluta.

Def: Renzi, maggioranza e governo solidi

"Se guardiamo i dati e i numeri vediamo che la maggioranza e' molto solida, lo scostamento ha visto piu' di 180 voti favorevoli e anche la risoluzione al Def, che Mdp non ha votato, ha avuto una maggioranza amplissima". Cosi' Matteo Renzi, a Studio Aperto, definisce il "governo solido" e invita "nel merito a portare a casa i risultati, continuando ad abbassare le tasse, ad aumentare i posti di lavoro dopo i 978mila gia' raggiunti, a dare una mano a chi non ce la fa".

Def: Poletti, bene avere un margine di crescita espansiva

"Avere oggi una condizione di poter affrontare la legge di bilancio con un significativo margine di crescita espansiva e' sicuramente un fatto positivo". Lo ha affermato il ministro del Welfare, Giuliano Poletti, commentando l'ok del Senato allo scostamento dal pareggio di bilancio e alla risoluzione di maggioranza sulla nota di aggiornamento al Def. "Per continuare sulla strada delle riforme - ha detto, a margine dell'evento inaugurale di 'Jobbando' a Firenze - abbiamo bisogno di avere leggi che funzionano, e le risorse nella legge di bilancio per sostenere le assunzioni sul fronte dell'occupazione giovanile, Impresa 4.0 sul fronte dell'innovazione e dello sviluppo economico, quindi abbiamo bisogno di fare interventi sulla lotta alla poverta', abbiamo bisogno di un percorso che dia certezze agli imprenditori, alle istituzioni, a tutti quelli che guardano al futuro".

DEF. BOCCIA (CONFINDUSTRIA): BENE SU DEBITO E CONFERMA RIFORME

"L'attenzione al debito mi sembra sia rilevante, per evitare derive nel Paese". Lo afferma il presidente di Confindustria Vincenzo BOCCIA, commentando le misure contenute nel Def a margine della presentazione del master sulla cybersecurity all'universita' Luiss di Roma. "Andiamo avanti su questa strada- aggiunge- la cosa positiva e' non aver smontato le riforme precedenti, che stanno dando effetti interessanti sull'economia reale e che continueranno a darli".

