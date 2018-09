Si rafforza l’asse Lega-FI, occasione d’oro per Renzi

Buongiorno redazione, sono Luca Ronchi, gestore della pagina Facebook https://www.facebook.com/LiberaliconRenzi/ “Per un nuovo movimento di Matteo Renzi”.

Nel Risiko della politica del non detto, stiamo assistendo ormai da mesi un giochino sotterraneo dove ci fanno credere di farsi la guerra, poi sotto sotto, la Lega tiene aperto il forno Berlusconiano per un abbraccio mortale da realizzare alle prossime tornate elettorali, nel M5S, l’ala radicale di sinistra, trama con quella del PD anti renziana che sta raccogliendo giorno dopo giorno, nuovi adepti.

In questo scenario, quello che ancora non si riesce a capire è cosa voglia fare Matteo Renzi.

LE CONTRADDIZIONI DI RENZI- Da "Porta a Porta", non è uscito nulla di nuovo di quello che già si sapeva, ma ci sono delle contraddizioni da cui Matteo Renzi non riesce a uscirne,

Dice che quando c'era lui, il Renzi rottamatore, il PD personalizzato, ha preso il 40%, mentre ora sta spendendosi giorno e notte per armare i suoi aguzzini che vorrebbe un partito collegiale con dentro tutti: Zingaretti, Gentiloni, Martina, Orlando, Cueperlo, Franceschini etc etc.

Ha ragione, un movimento coeso, compatto, unito, si fonda intorno a un leader come la Lega insegna e non mi venga a dire l’onorevole Ascani che nel PD, vige un normale dibattito democratico con varie correnti. No cara onorevole, nel PD ci sono due o tre partiti in uno, nel PD non ci sono dibattiti democratici, ma tatticismi irritanti per la conquista del partito. Questi “dibattiti”, in altri partiti non esistono, semplicemente perché in quei partiti militano persone che hanno una visione politica comune, con le dovute fisiologiche sfumature.

SECONDO- Renzi come può pensare che la gente possa credere che dietro al suo candidato alla segreteria, non ci sia ancora lui? Verrà nominato un Giuseppe Conte della situazione, con la data di scadenza sulla testa come lo yougurt, un burattino che seguirà i comandi dalla regia. Dai Matteo, non abbiamo l'anello al naso.

TERZO- Se il PD guadagnerà qualche voto, diranno che è per merito del passo indietro di Renzi, se perderà ancora come spero, diranno che è per colpa della presenza ancora troppo forte di Renzi. Comunque vada sarà un insuccesso.

Caro Renzi, devi percorrere una strada solitaria, tornare a personalizzare un movimento, portando via quel 10% renziano che c'è nel PD, creando una coalizione centrista liberale federalista al 15-16% come base di partenza.

SCISSIONE E NOSTRE LISTE- Ci presenteremo in tutti i comuni alle prossime amministrative con nostri candidati sindaci e nelle urne, non al Nazareno, vedremo chi peserà di più. Non è assolutamente vero che un ulteriore scissione favorisca i partiti di maggioranza.

Spesso in politica, 1+1 fa meno 2. Con una scissione, si andrebbero finalmente a separare due visione politiche contrapposte, verrebbero meno le guerre intestine, con la possibilità di tornare a parlarsi più serenamente. Un nostro movimento a caccia degli elettori liberali moderati, del ceto medio, liberi professionisti, piccoli e medi imprenditori, commercianti, artigiani e un PD più radicale a tutela delle classi più povere.

Solo facendo ripartire l’economia, dando la possibilità alle PMI di lavorare senza più vincoli burocratici e tassazioni da strozzini, si può aiutare anche le classi meno abbienti. Non servono certo Redditi di vacanza proposti dal M5S per rilanciare l’occupazione.

Una volta fatta chiarezza con due partiti ben distinti, nulla vieta di fare una coalizione con contratto scritto di governo con il PD e la loro combriccola di nostalgici, ma bisogna staccare la spina e andare da soli!!!

QUARTO- Renzi parla di un’alleanza da Macron a Tsipras? Si vuole praticamente fare un PD in salsa europea, un listone basato solo aull'antisovranismo, e i programmi??!! FOLLIA! Creare listoni contro qualcuno, sono destinati a morire nella culla.

QUINTO- Basta parlare sempre contro caro Matteo, come si faceva da bambini quando si voleva fregare la fidanzatina all'amico, parlando solo male di lui, senza mettere in mostra nulla di nostro. Va benissimo dire quello che hai fatto tu (tu non il PD), durante i tuoi 2 anni di governo, ma cominciamo a parlare anche di grandi temi e proposte per un nostro futuro governo. Comincia a girare l’Italia per convegni, manifestazioni a tutela delle PMI, ceto medio devastato da una globalizzazione non governata, dalle tasse, dalla burocrazia. Torniamo a parlare di grandi temi come il lavoro, tasse, sicurezza, immigrazione, lotta alla corruzione, lotta agli sprechi con una politica impopolare che tagli tutti i dipendenti pubblici in esubero, tenuti li per voto di scambio. Torniamo a parlare di riforme costituzionali come il federalismo, che possano togliere il gesso a questo paese imbalsamato. Maria Elena Boschi, Sandro Gozi, Davide Faraone, Luciano Nobili, Francesco Bonifazi, Anna Ascani, Morani, Malpezzi etc dove siete??

OCASSIONE D’ORO- il consolidamento della coalizione tra FI e Lega, ci apre una prateria per la conquista di milioni di elettori moderati liberali di cdx che non vogliono morire nelle braccia della Lega, ma nello stesso tempo, non voterebbero nemmeno il PartitoDefunti, per questo è fondamentale formare un nuovo movimento LIBERALE federalista europeista subito, ridando un tetto politica a milioni di elettori che oggi votano centrodestra a trazione leghista, turandosi il naso. #scissioneunicasoluzione #AddioPD.

VICENDA FONDI- Si martella ogni giorno sui 49 milioni della Lega, poi si scopre che la Margherita, per la stessa vicenda, fu addirittura risarcita come parte lesa, condannando a risarcire i 25mln al tesoriere Lusi. Perché in questo caso non paga Belsito, ma debba pagare tutta Lega.

Poi si viene a sapere che Bonifazi è indagato per fondi illeciti. Al di là di come finirà, bisogna cambiare la mentalità di chi pensa che ci siano partiti più o meno onesti. E' l'uomo che fa il partito onesto, non viceversa. Ci sono onesti e disonesti in tutti i partiti, nessuno escluso. Evitiamo moralismi e paternali che si ritorcono solo contro.

LA PERCEZIONE E’ SOGGETTIVA- Attaccare sempre a prescindere, si perde credibilità. Sull’immigrazione, si possono adottare toni e misure diverse, ma la questione è seria e va affrontata. Basta parlare di percezione che si scontra con la realtà, perché la percezione è soggettiva! L’anziana che si ritrova sotto casa decine di immigrati a zonzo, la ragazza che ha paura ad uscire di sera perché deve attraversare parchi e piazze diventate zone franche di spaccio e delinquenza, non gliene frega nulla dei numeri, ma percepiscono sulla loro pelle il problema sicurezza e immigrazione clandestina.

LEOPOLDA- Chiudo con l’ennesima appello. Ci siamo iscritti anche noi scissionisti per parlare alla Leopolda, ma ad oggi nessuno ci ha fatto sapere nulla. Ascoltare non costa nulla, poi se Renzi continuerà a considerarci degli ubriachi come ha detto ad Agorà, ognuno prenderà la sua strada e la mia non sarà certo quella del PD, per cui per altro , non ho mai votato. #NoRenzicidio

Luca Ronchi, Bergamo