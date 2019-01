Sicurezza, Orlando: "Avanti sulla sospensione, norme davanti al giudice"

"Il provvedimento di cui stiamo parlando potra' essere sottoposto all'esame di una autorita' giudiziaria e, attraverso questa, della Corte Costituzionale. Cosa che io faro'. In attesa di far questo ho sospeso l'applicazione. Ognuno faccia la propria parte, io ho fatto la mia, sostenendo che le persone che vivono nel nostro territorio, lasciate in una condizione di incertezza, diventano mine vaganti e un attentato alla sicurezza". Lo ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, capofila del movimento dei primi cittadini che vuole la sospensione del provvedimento sulla sicurezza, intervenendo a Radio Anch'io, su Radiouno.

Sicurezza: Salvini a Orlando, anche per sindaci finita la pacchia

"Col Pd caos e clandestini, con la Lega ordine e rispetto. Certi sindaci rimpiangono i bei tempi andati sull'immigrazione, ma anche per loro e' finita la pacchia". Lo scrive su Twitter il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, con riferimento alle 'rivolta' dei sindaci di sinistra, guidati dal primo cittadino di Palermo, Leoluca Orlando, che chiedono di sospendere la legge sicurezza e immigrazione.

Sicurezza: Molteni, sindaci 'ribelli' fanno un dispetto ai cittadini

Il sindaco Orlando non volendo applicare il decreto sicurezza per un "atteggiamento di chiusura pregiudiziale" fa "un dispetto ai cittadini di Palermo", non a Matteo Salvini o al governo. In un'intervista al Messaggero, il sottosegretario leghista all'Interno, Nicola Molteni, commenta la decisione del primo cittadino palermitano di non applicare la legge voluta da Salvini e firmata da Mattarella. "Sono sorpreso, ma tranquillissimo - dice Molteni - e non vedo una grossa ricolta in corso. Anche perche' questo decreto non e' contro i sindaci ma per i sindaci e voluto dai sindaci. Da' loro strumenti e finanziamenti anche contro la criminalita' organizzata". Secondo il sottosegretario saranno colpiti i "furbetti del permesso facile, i finti rifugiati e i falsi profughi".

E' vero, ammette, che il decreto prevede taglio dei finanziamenti all'accoglienza dei migranti, ma si tratta di "razionalizzazione dei costi e ottimizzazione dei servizi che - spiega - si traduce in un risparmio di un miliardo e mezzo". Accanto a Orlando, nella critica alla legge sulla sicurezza, ci sono sindaci di grandi citta' come De Magistris a Napoli, Nardella a Firenze o Pizzarotti a Parma. Secondo Molteni in parte la loro e' una posizione ideologica e "non c'e' il rispetto di una questione basilare: un sindaco deve stare dalla parte dei cittadini e i cittadini vogliono piu' sicurezza. Le norme non hanno colore politico".

La critica piu' forte e' al fatto che gli immigrati vengono esclusi da una serie di servizi sociali. Molteni nega che sia cosi': "La revoca dell'iscrizione anagrafica non e' affatto lesiva di diritti". Poi attacca Orlando e De Magistris e la loro "battaglia che e' soltanto politica". E' evidente, conclude, che stanno "cercando di ritagliarsi uno spazio nazionale".

Sicurezza: Nardella, no minacce; non ci faremo intimorire

La nostra disobbedienza e' di sicuro civile, la nostra e' una visione umana di governo delle comunita'. Non faremo niente di illegale pero' abbiamo gia' pronta un'azione per sterilizzare in ogni modo gli effetti nefasti di questo decreto. Che, oltre ad essere di difficile applicazione, genera caos e insicurezza in tutte le nostre citta'". Cosi' in una intervista a 'La Nazione', il sindaco di Firenze, Dario Nardella circa gli effetti del provvedimento nazionale sulla sicurezza. "Questo e' un decreto pericoloso - prosegue Nardella - perche' mette a disposizione della criminalita', comune e organizzata, centinaia di migranti espulsi dai centri di accoglienza che non vengono rimpatriati ma abbandonati in mezzo alla strada. Oltre a produrre una situazione di emergenza sociale in un periodo peraltro difficile: fa molto freddo. Si mettono a rischio le vite dei migranti, aumentando il potenziale e di insicurezza e criminalita'". "Io credo - prosegue il Primo cittadino di Firenze - che un ministro non debba minacciare i sindaci, non si e' mai visto fare. Noi comunque non ci facciamo intimorire. Chi rischia di dover rispondere legalmente e' qualcun altro". La presa di posizione di Nardella cosi' come di altri sindaci italiani "e' qualcosa di piu' di una fronda. E' una reazione trasversale forte che coinvolge da nord a sud i sindaci di vario colore politico. Non accorgersi di questo e' addirittura ironizzare sulle preoccupazioni dei sindaci, che sono i politici piu' vicini alle comunita', significa non conoscere le nostre realta'". Per Nardella "il decreto e' inapplicabile - si legge sempre nell'intervista a 'La Nazione' perche' espone noi amministratori delle citta' rischi ben piu' gravi. Faccio una domanda: chi rispondera' politicamente, moralmente e giuridicamente la prima volta che qualunque profugo richiedente asilo espulso a seguito del decreto, dovesse morire o commettere una reazione grave? Non accettiamo questo ricatto". Chiediamo che il decreto "venga di scritto radicalmente, come ho gia' chiesto quando ho incontrato a Firenze il ministro Salvini. Non basta sospenderne l'attuazione, anche perche' i Prefetti sono gia' al lavoro in tutte le citta'. Per questo credo che l'associazione dei comuni italiani debba aprire una vertenza immediata con il ministro, chiedendo che ci vengano rimesse le mani sulla base delle proposte che nascono dai sindaci che finora non sono stati ascoltati, ma ai quali il decreto e' stato imposto". "Io credo - ribadisce Nardella - che un ministro non debba minacciare i sindaci, non si e' mai visto fare. Noi comunque non ci facciamo intimorire". "I sindaci conoscono le regole, per noi conta prima di tutto la Costituzione ed e' a questa che devono riferirsi anche le leggi dei vari governi".