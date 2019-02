Silvestri (M5S): "Cairo vuole fondare un partito? LA7 faziosa con la Gruber"

SILVESTRI (M5S): CAIRO VUOLE FONDARE PARTITO? QUANTA FAZIOSITÀ SU LA7 CON LA GRUBER ROMA

“A guardare la faziosità della Gruber sembra vera l’indiscrezione che circola in questi giorni. Il patron di La7 Urbano Cairo sarebbe pronto a fondare un nuovo partito. E ovviamente sfrutta la sua tv per andare contro il MoVimento con una vergognosa propaganda politica. Il giochino della premiata ditta Cairo-Gruber ormai è stata scoperta, anche i cittadini l’hanno capito. Quanta faziosità!”, così Francesco Silvestri, portavoce M5S alla Camera.

Reddito di cittadinanza, Sodano (M5S):"Gruber e Boeri deridono cittadini in difficoltà"

"Le parole con cui Lilli Gruber, durante la puntata di Otto e Mezzo, ha apostrofato la presentazione del sito del reddito di cittadinanza e la prima card sono raccapriccianti. Gruber ha parlato di 'spettacolo di Di Maio, di un altro show sul reddito di cittadinanza', denigrando indirettamente una misura che dà una mano concreta a 5 milioni di persone in gravissima difficoltà economica", lo dichiara Michele Sodano, portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera.

"Invece di informare i cittadini, la Gruber invita Tito Boeri a gettare fango sulla misura del Reddito di Cittadinanza. Una condotta, quella dell'ex europarlamentare del Pd, semplicemente discutibile. Chiediamo immediatamente l'intervento dell'odg", conclude Sodano.

REDDITO DI CITTADINANZA: SPADONI (M5S), GRUBER E’ DIVENTATA ADDETTA STAMPA DEL PD?

“Me lo chiedo da donna a donna. Lilli Gruber è forse diventata l’addetta stampa serale e seriale del Pd e tutti coloro che vogliono Tav, fonti fossili, austerità europea? Sembra proprio di sì ad ascoltarla. L’importante per l’ex eurodeputata Pd è schierarsi sempre e comunque contro il Movimento 5 Stelle. Ogni proposta del Movimento 5 Stelle, dal reddito di cittadinanza, alle misure contro il precariato, a tutela dei risparmiatori delle banche, all’ambiente non vanno mai bene. Qualsiasi cosa fa il Movimento 5 Stelle per Lilli Gruber c’è qualcosa che non va. Mai possibile che non ne facciamo mai una giusta? “lo dichiara in una nota Maria Edera Spadoni, parlamentare del Movimento 5 Stelle e vice presidente della Camera.

“La tecnica di disinformazione scientifica di cui lei è la ‘mosca cocchiera’ nelle trasmissioni tv e seguita da molta carta stampata è questa: il Movimento 5 Stelle fa il reddito di cittadinanza ? Il reddito di cittadinanza è sbagliato e non funzionerà e stasera con Boeri ha imbastito uno spettacolo che prima di tutto ha offeso 5 milioni di persone in difficoltà. Il Movimento 5 Stelle non è ancora riuscito a fare un provvedimento dopo solo 7 mesi di governo? Il Movimento 5 Stelle è ‘incoerente’, ha ‘tradito’, ‘guardate ‘quanto è inadatto’ il Movimento 5 Stelle... forse il suo editore Cairo è ancora inviperito perchè Luigi Di Maio ha vietato la pubblicità e le sponsorizzazioni del gioco d’azzardo? Ci ricordiamo le proteste di Cairo la scorsa estate contro il Dl Dignità ed il divieto di pubblicità e sponsor dall'azzardo“ conclude la vicepresidente della Camera.