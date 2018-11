Silvio Berlusconi, liberati degli zombie che hai attorno

Un lettore scrive.

Mi chiedo quando , Caro Presidente Silvio Berlusconi, ti libererai degli "zombies" che si annidano nelle tue fila politiche e che perdono "pezzi" per strada ogni volta che si muovono , ogni volta che appaiono in trasmissioni televisive.Pallidi , con sorrisi forzati , con parole sterili , ovvie e scontate, non sostenute da un costrutto teorico convincente , ma solo da parole che si dissolvono nel vento, spaventati di perdere il proprio posto, i soldi ed il potere: è questo il ritratto , secondo il mio punto di vista , di molti esponenti attuali del partito Forza Italia.Berlusconi, te ne prego, liberatene! Potrà nascere una nuova "Forza Italia" con persone che sapranno tradurre il tuo liberismo democratico "all'italiana" in concetti praticabili nella vita economica del nostro Paese , generando una una nuova corrente di pensiero, al pari dei grandi pensatori dell' '800 e del '900 europeo.

Hai saputo, Caro Presidente , formulare un nuovo concetto di economia e di politica, che potrebbe essere definito "Liberismo socio - economico".Esso è distante dal liberismo americano, che vede solo nell'economia spietata la sua vera forza, mentre il tuo modo di concepire il liberismo è di ispirazione democratica, in quanto rivolto a tutte le fasce sociali, anche a quelle più deboli. Difatti, ti ispiri ad un concetto di liberismo che è accolto anche dai meno audaci. Si può fare un parallelo con ciò che il comunismo in Italia rappresentava rispetto al comunismo vigente in Unione Sovietica, in quanto estremamente democratico e per nulla autoritario.

Anche il liberismo che tu hai praticato in Italia, rispetto al liberismo americano, si esprime in forme moderate e democratiche , non rigide, ma flessibili nei confronti di altre visioni politiche.Non è affatto vero , come sostengono i tuoi detrattori all'interno del tuo stesso partito, che, oltre Berlusconi, non c'è più nulla.Il tuo pensiero continuerà a vivere e ci sarà chi lo esprimerà anche nel futuro.L'Europa vuole che il tuo concetto di liberismo si affermi , in quanto conduce ad un percorso politico solidale e moderato, possibilista ed aperto al confronto, espressione del volto dell'Europa contemporanea.

E , allora, fai a meno dei traditori , fai a meno degli incompetenti e ricostruisci Forza Italia con l'apporto del pensiero di persone oneste e capaci di trasmettere fiducia e speranza e quel consenso che determina l'affermazione di un partito politico.