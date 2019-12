Silvio: “Draghi premier e poi al voto”. E stronca la Carfagna, “Divisiva”

Governo, Berlusconi: sì a Draghi premier se poi elezioni

"Accetterei, nella prospettiva di nuove elezioni, l'ipotesi di un governo tecnico presieduto da Mario Draghi. Potrebbe essere un premier capace" di fare fronte alle emergenze del Paese. Lo ha detto il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi alla presentazione del libro di Bruno Vespa al tempio di Adriano a Roma.

FI, Berlusconi: associazione Carfagna rischia di dividere

"Ho avuto da Mara Carfagna l'offerta di essere presidente onorario dell'Associazione 'Voce Libera' ma ho detto di no perché ritengo che in un partito libero e aperto al dialogo interno, sia inutile far nascere associazioni che magari finiscono per diventare correnti e dividere il partito stesso". Lo ha detto il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi alla presentazione del libro di Bruno Vespa al tempio di Adriano a Roma.

Legge elettorale, Cav: non mi sembra Salvini abbia idee chiare

"Con Salvini abbiamo toccato solo di sfuggita questo tema, non mi sembra abbia idee precise e non mi sembra abbia approfondito questo tema". Lo ha detto il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi alla presentazione del libro di Bruno Vespa al tempio di Adriano a Roma, rispondendo a una domanda sulla legge elettorale.

PRONTA A DEBUTTO 'VOCE LIBERA' DI CARFAGNA, C'E' COTTARELLI

Mister Spending review farà parte di Comitato scientifico, in direttivo anche figlia giudice Scopelliti

Fervono i preparativi per il debutto ufficiale di 'Voce Libera', l'associazione ideata da Mara Carfagna, che si propone di riunire l'area moderata e anti sovranista di Forza Italia. A quanto apprende l'Adnkronos, la vicepresidente della Camera avrebbe contattato mister Spending Review, l'economista Carlo Cottarelli, che farà parte del Comitato scientifico. Farebbe parte del progetto anche l'ex parlamentare Rosanna Scopelliti, la figlia del magistrato Antonino assassinato dalla 'ndrangheta nel 1991 (entrerà nel direttivo dell'associazione).