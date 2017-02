Sindaca interrogata oltre 8 ore. "Polizza? Non sapevo nulla, sono sconvolta"

E' terminato in tarda serata l'interrogatorio del sindaco Virginia Raggi: e' stata una deposizione fiume iniziata nel primo pomeriggio, di fronte ai Pm della Procura di Roma, Paolo Ielo e Francesco Dall'Olio.

Raggi sentita dai Pm per quasi 8 ore

La sindaca di Roma Virginia Raggi e' stata sentita per quasi 8 ore dai Pm della Procura di Roma in merito all'accusa di falso e abuso di ufficio e in relazione alla nomina di Renato Marra alla direzione Turismo del Campidoglio all'interno della macrostruttura dirigenziale varata dal fratello Raffaele come capo del personale. Raffaele Marra e' stato poi arrestato il 16 dicembre scorso con l'accusa di corruzione per atti riferiti a quando lavorava con la giunta di Gianni Alemanno. Quanto alle notizie di stampa riportate dall'"Espresso" e dal "Fatto Quotidiano" su presunte polizze vita stipulate da Salvatore Romeo, ex capo della segreteria politica del Comune, di cui una sarebbe a favore della Raggi, l'argomento, a quanto si apprende, sarebbe stato affrontato nel corso dell'interrogatorio ma non sarebbe stato oggetto di contestazione.

Raggi: "Polizza da Romeo? Non sapevo nulla"

Caso Romeo? "L'ho appreso questa sera, sono sconvolta". ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, appena uscita dalla caserma di polizia di via Tuscolana dove e' stata interrogata dai Pm della Procura di Roma Paolo Ielo e Francesco Dall'Olio. "E' stato un'interrogatorio molto tranquillo - ha aggiunto la Raggi - ho risposto a tutte le domande". In serata la Raggi stessa ha precisato che la polizza fu contratta a sua insaputa.

Raggi "Chiarito tutto. C'e' molto lavoro da fare"

"Ho chiarito. Ho risposto a tutte le domande. C'e' molto lavoro da fare qui a Roma, dobbiamo portarlo avanti". Lo ha detto Virginia Raggi alle telecamere uscendo dalla caserma di polizia di via Tuscolana dove e' stata interrogata dai Pm della Procura di Roma Paolo Ielo e Francesco Dall'Olio. A chi le chiedeva delle indiscrezioni secondo cui sul Salvatore Romeo le avrebbe intestato una polizza sulla sua vita, la Raggi ha replicato: "Non ho idea. Ci sono le indagini in corso".