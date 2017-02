Sinistra Italiana, Fratoianni eletto segretario

Nicola Fratoianni eletto segretario, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris fa un intervento show, a tratti anche

in napoletano, mentre Stefano Fassina scandisce: "Abbiamo un nostro profilo politico, non saremo il movimento giovanile di Bersani e D'Alema".

"Se la scissione del Pd dovesse portare a nuove articolazioni nei gruppi parlamentari vorrei vedere cosa faranno nel momento in cui si dovesse la fiducia al governo Gentiloni" chiarisce subito Fratoianni, sfidando la minoranza Pd alla prova dei comportamenti parlamentari. "Nel momento in cui si vota il decreto sicurezza di Minniti - ammonisce - se dovessero votare a favore il nostro dialogo finirebbe".

A Rimini è la terza e conclusiva giornata del congresso fondativo di Sinistra Italiana, che si incrocia al fine settimana più lungo dei dem. Dice ad esempio Nichi Vendola: "Penso che nel Pd 'non' fare la scissione sia una tragedia", replicando a distanza all'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia, che aveva giudicato "una tragedia" per il paese una possibile scissione del pd.

Sarebbe una tragedia, ha spiegato Vendola, "non scindere l'ansia di uguaglianza dalle politiche della disuguaglianza, restare nella palude politicista. Difficile spiegare a un ragazzo di vent'anni cosa significa la parola sinistra quando ha di fronte le politiche degli ultimi governi". Ancora rivolto a Pisapia, e anche ad Arturo Scotto, il capogruppo alla Camera dissidente che lascerà il partito, l'ex leader di Sel ha aggiunto: "Non tutti i ponti sono utili, basta andare a Messina... Certamente non è utile il ponte col renzismo e con quello che ha generato il renzismo in questo paese".

Il suo intervento segna di fatto il passaggio di consegne tra lui e il segretario Fratoianni, col Sinistra Italiana che sceglie il suo leader. Su 563 voti espressi, ne ha ottenuti 503. Contrari 32, astenuti 28. Pisano, 44 anni, Fratoianni è stato uno stretto collaboratore di Vendola, fra l'altro assessore della giunta regionale pugliese e poi come coordinatore di Sinistra ecologia e libertà.