Sinistra unita o divisa? Renzi e c. meditino su 2 grandi leader del 1900

In una fase importante, forse drammatica, per la politica italiana che, quando riguarda tutti i cittadini, non è solo "sangue e M."(come la definì il ministro craxiano Rino Formica), è, forse, utile sottolineare due moniti, attuali, di leader molto autorevoli del 1900.

1)"Pour gagner il faut d'abord rassembler la gauche" : lo disse Francois Mitterrand, prima del congresso di Épinay del PS, nel 1971 : da lì partì la lunga marcia della sinistra unita, "force tranquille" e non più marginale, verso la conquista dell'Eliseo, nel 1981 e nel 1988, con un Presidente socialista.

2) "Un politico si preoccupa delle prossime elezioni. Uno statista guarda alle prossime generazioni" : così don Alcide de Gasperi (1881-1954), dc, Presidente del Consiglio dal 1945 al 1953, nell'epoca cruciale della ricostruzione del Paese dopo il periodo buio della dittatura fascista e l'esito disastroso della guerra.

Pietro Mancini