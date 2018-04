Siria, Antonini di CasaPound: "Governo italiano striscia ai piedi degli USA"

L'attacco in Siria da parte di Usa, Gran Bretagna e Francia si è insinuato subdolamente nelle difficili trattative per la formazione di alleanze di governo in Italia, e i partiti si sono visti costretti a scegliere, il più blandamente possibile, uno schieramento. A parte i deboli segnali di sostegno alla Siria da parte di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, tutti gli altri attori in gioco, in primis il M5s (che si è affrettato a cambiare il programma votato dagli iscritti per avvicinarsi maggiormente alle posizioni atlantiche), hanno sostenuto l'iniziativa dell'attacco statunitense in concerto con Gb e Francia.

Solo CasaPound Italia ha preso fermamente le parti del regime di Bashar al-Assad e lo ha ribadito a gran voce durante la pacifica manifestazione di Cpi nei pressi dell'Ambasciata Americana a Roma.

Fra il centinaio di militanti e responsabili presenti, spiccava Mauro Antonini, responsabile di Cpi per la Regione Lazio nonché candidato alla Presidenza della regione alle ultime elezioni,.

"Sono a piazza Barberini a Roma sotto l'ambasciata statunitense" scrive Antonini su facebook, "per manifestare contro l'aggressione militare ingiustificata ad uno stato sovrano".

E aggiunge con forza: "Sono anni che la Siria combatte contro il terrorismo, ma evidentemente si preferisce importare in Europa i foreign fighters di ritorno dal Medio Oriente. E, come al solito, il governo italiano preferisce strisciare ai piedi di Usa, Francia e Gran Bretagna, anziché difendere i nostri interessi nazionali. Giù le mani dalla Siria".

Una posizione, quella di CasaPound, rimasta costante nel tempo e che si staglia in un clima politico troppo avvelenato dalle diatribe nazionali per lanciare uno sguardo obiettivo alla situazione siriana. Situazione che i partiti impegnati nella tessitura di trame governative hanno preferito liquidare il più rapidamente possibile.