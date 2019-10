Siria, Di Maio: "Turchia fermi l'offensiva, no risposta militare alla crisi"

Il ministro degli Esteri Luigi di Maio chiederà ''al Consiglio Affari Esteri dell'Ue a nome dell'Italia di assumere ogni misura possibile affinché la Turchia fermi la sua offensiva in Siria contro il popolo curdo, incluso un blocco europeo dell'export di armi verso Ankara''. Lo ha scritto il titolare della Farnesina su Facebook ''appena arrivato in Lussemburgo''. ''Non possiamo accettare altre vittime innocenti. Non possiamo accettare altro sangue, né ricatti sui migranti - ha scritto Di Maio - Non può essere militare la risposta alla crisi in corso''.

Siria: Di Maio vede Le Drian, stop offensiva; Ue parli a una voce

L'Italia e la Francia chiedono "alla Turchia di cessare immediatamente le operazioni militari e condannano le operazioni militari nella Siria nord-orientale: e' fondamentale che l'UE mantenga una posizione unita sulla Siria e parli con una sola voce sull'attacco turco alla Siria". Questa, fanno sapere fonti della Farnesina, la posizione condivisa da Italia e Francia al termine di un incontro tra il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio e il ministro francese Yves Le Drian a margine dei lavori del Consiglio Affari Esteri in corso a Lussemburgo. L'operazione turca, secondo la Farnesina, "rischia di mettere a rischio i progressi compiuti dalla coalizione globale per sconfiggere Daesh, a cui l'Italia ha partecipato attivamente, di minare ulteriormente la possibilita' di una soluzione politica alla crisi", di aumentare la sofferenza della popolazione civile e di mettere in pericolo i risultati ottenuti nel campo umanitario nel Nord-Est della Siria. "L'Italia e la Francia restano convinte che non vi sia alternativa a una soluzione politica in Siria".