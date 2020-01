Sondaggi: 1 milione di voti in più alla Lega se cancellano i Decreti Sicurezza

Un titolo non sposta voti, ma l'eventuale cancellazione dei Decreti Sicurezza sì. E anche molti. Ne è convinto il sondaggista Alessandro Amadori, intervistato da Affaritaliani.it dopo l'apertura di giornale oggi de la Repubblica che, presentando l'intervista al capogruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio con la quale ha chiesto cambiamenti non soft ai provvedimenti tanto caro alla Lega, recitava a caratteri cubitali 'Cancellare Salvini'. "L'elettorato salviniano è militarizzato e un attacco di questo tipo non sposta più voti. E' sicuramente un titolo ambiguo e discutibile, come sarebbe ad esempio un eventuale 'Cancellare Zingaretti', ma quello che conta è il contenuto dell'intervista a Delrio".

Amadori spiega: "Questo governo sta un po' sottovalutando la questione dell'immigrazione e il fatto che molti italiani vogliono un processo migratorio contenuto e non porti e porte aperte in maniera incondizionata. Un ritorno al vecchio quadro normativo non sarebbe quindi ben accolto e potrebbe spingere buona parte di elettorato non strettamente salviniano ad avvicinanrsi al Carroccio". Secondo l'esperto di sondaggi, se il governo veramente cancellasse o cambiasse profondamente i Decreti Sicurezzi "la Lega potrebbe guadagnare un 2-3% e raggiungere così quota 35% segnando il record storico. Considerando un'affluenza alle urne media, si tratta dunque di circa un milione di voti in più per Salvini".