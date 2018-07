Sondaggi: asse Lega-m5s verso il 60%, Carroccio divora FI, Pd non recupera

Governo Lega-m5s: continua l’idillio degli italiani con il nuovo esecutivo giallo-verde.

Secondo un sondaggio Bidimedia pubblicato da Termometro Politico, sia il Carroccio (28,2% in salita di 5 decimi rispetto all’ultima rilevazione) sia i grillini (29,0% in crescita di 4 decimi) aumentano la loro percentuale di consensi arrivando a sfiorare complessivamente il 57%.

Quanto al centrodestra, la Lega prosegue a divorare Forza Italia che si assesta poco oltre l’8%, mentre Fratelli d’Italia resta stabile al 4%.

Nel centrosinistra assistiamo a una lieve ripresa complessiva (due decimi rispetto all’ultima rilevazione), ma i partiti restano tutti sotto la soglia del 3% e il Pd cala di 3 decimi collocandosi al 18,9% dei consensi, più o meno il risultato delle politiche insomma. LeU, dal canto suo, recupera 5 decimi e raggiunge il 2,8%, riavvicinandosi alla soglia di sbarramento.

Da notare che le frange estreme di destra (CasaPound) e di sinistra (Potere al Popolo), entrambe lontane dalla soglia di sbarramento, vedono tutt’e due un lieve calo, segno che Lega e m5s riescono ancora ad attirare anche il voto più “radicale”.

Quanto al dato regionale, il centrodestra resta dominatore assoluto al centro-nord, fatta eccezione per il Trentino Alto-Adige in cui spopola il centrosinistra, mentre il m5s trionfa al Sud e nelle Isole. In questo caso, la situazione resta quasi speculare ga quella del 4 marzo.