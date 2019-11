Sondaggi, battuta d'arresto per la Lega. In Emilia Bonaccini batte Borgonzoni

Dopo settimane di crescita costante, la Lega di Matteo Salvini arretra di oltre mezzo punto (0.7%) nelle intenzioni di voto degli italiani. Rimane comunque sopra la soglia dei 30 punti percentuali (31.9%). Stabile il Partito Democratico di Nicola Zingaretti al 21.2%, così come il Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio (16.3%), entrambi al di sotto del risultato delle ultime Europee. Continua a salire Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni (9.9%), a ridosso della doppia cifra, e avanza ancora un po' Italia Viva di Matteo Renzi (4.6%), salito di quasi un punto nell'ultimo mese.





Questa settimana Ixé ha monitorato gli orientamenti degli elettori dell'Emilia-Romagna per la trasmissione Carta Bianca, in vista delle Regionali del prossimo 26 gennaio. In un quadro caratterizzato da una quota elevata di indecisi, è ancora forte il portato delle recenti elezioni europee, seppure il vantaggio del centro destra si sia sensibilmente ridotto e ora le due coalizioni siano, in termini politici, sostanzialmente appaiate. Sotto il profilo delle candidature, Bonaccini appare invece in netto vantaggio sulla sfidante.