Sondaggi, cresce solo la Meloni (12.4%).Salvini non dorme più sonni tranquilli

La Lega di Matteo Salvini registra ancora una flessione. Stavolta di 0.2 punti percentuali, fermandosi al 28%. È quanto riportano i dati sulle intenzioni di voto dell’osservatorio politico Ixé, commissionato dalla trasmissione televisiva Carta Bianca. L’unica che può sorridere è Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia infatti continua a crescere: questa settimana è salita dello 0.4 arrivando al 12.4%. Un’ascesa che non solo insidia gli avversari nel governo, ma innesca una partita interna con il leader del Carroccio, per la guida del Centrodestra. In calo anche il Partito Democratico di Nicola Zingaretti, che dal 20% della scorsa settimana, scende al 19.8%. Discesa inarrestabile del Movimento 5 Stelle, ormai non più di Luigi Di Maio. Infatti i pentastellati, dopo le dimissioni da capo politico di Di Maio, non hanno interrotto il calo di consensi che è iniziato sostanzialmente dai mesi successivi alle elezioni politiche del 4 marzo 2018. Forza Italia di Silvio Berlusconi rimane per lo più stabile al 7% (+0.1). Arretra Italia Viva di Matteo Renzi dal 3.6% al 3.2%.