Sondaggi Emilia: nuovissimi numeri (sorprendenti) dicono che in testa c'è...

Continua la guerra di sondaggi sulle elezioni regionali in Emilia Romagna del 26 gennaio 2020. Secondo le ultime rilevazioni Stefano Bonaccini sarebbe in testa di un punto su Lucia Borgonzoni, anche se la situazione appare estremamente confusa. Fonti leghista parlano di "numeri ben diversi" con la candidata di Centrodestra avanti "almeno di 5 punti". Il Pd ribatte che l'Emilia non è l'Umbria e che questa volta Salvini fallirà la spallata.

Il numero di indecisi appare ancora molto alto, sopra il 25%. E quindi saranno decisive le ultime settimane di campagna elettorale, soprattutto dopo Natale. E' guerra aperta anche tra Lega e Partito Democratico su chi sarà il primo partito della Regione.