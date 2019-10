Sondaggi Ixé, la Lega non cresce più. Si conferma il disastro Salvini

Sondaggi Ixé, Italiani favorevoli alla moneta digitale, priorità della manovra è il blocco dell'IVA

Secondo le intenzioni di voto dell’osservatorio politico Ixé, formulate per la trasmissione di Rai 3 ‘Carta Bianca’, condotta dalla Berlinguer, la Lega di Matteo Salvini subisce ancora una contrazione, riducendo il proprio consenso dello 0.2% rispetto alla settimana passata e fermandosi al 29.7%. Calo congiunto anche per le due forze di maggioranza, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Il Movimento di Luigi Di Maio perde lo 0.5% e si assesta al 21%, mentre il partito di Nicola Zingaretti perderebbe lo 0.2% e si ferma al 21.6%. Stabile il partito di Giorgia Meloni Fratelli d’Italia che conferma l’8.6% della scorsa settimana. Inaspettata risalita, anche se lieve, di Forza Italia che, dal 6.5% della scorsa settimana, risale al 6.9%. Progressione importante per il neopartito di Matteo Renzi Italia Viva che dal 2.9% sale al 3.9% in soli sette giorni.





La maggioranza (59%) degli italiani accoglie con favore misure che favoriscano l'utilizzo di moneta digitale, per ridurre l'uso del contante.Rispetto alla manovra il principale auspicio (40%) riguarda il blocco dell'aumento dell'iva, peraltro tra gli obiettivi costitutivi dell'attuale Governo, il cui premier subisce questa settimana un piccolo assestamento di gradimento.