Sondaggi Ixé, la Lega retrocede (29%). Renzi da solo fa il 3.8%. M5s stabile

Secondo i sondaggi effettuati sulle intenzioni di voto dall’osservatorio politico Ixè, per la trasmissione di Rai 3 ‘Carta Bianca’, la Lega rimarrebbe ancora il primo partito italiano più votato ma calerebbe, per la prima volta dopo molti mesi, sotto la soglia del 30% fermandosi al 29%. Ma continua a rafforzarsi Fratelli d'Italia (8,3%) e nel suo complesso il centro destra (45.6%).





L'operazione di Renzi parte da uno zoccolo duro. Nel giorno dell'annuncio dell'uscita dal PD, il nuovo soggetto politico lanciato ‘Italia Viva’ gode di un bacino di partenza del 3,8%, in larga prevalenza costituito da elettori del PD. Per un terzo degli italiani la scissione indebolirà il Governo mentre il 45% ritiene che non avrà alcun effetto. Le intenzioni di voto vedono quindi un arretramento del PD, al 21,6%. Stabile il Movimento 5 Stelle che perderebbe solo uno 0.1% (21.9%). Il centrosinistra unito con l’appoggio del Movimento 5 stelle, totalizzerebbe 49.1%, battendo la coalizione di centrodestra ferma al 45.6%.