Sondaggi Ixè, Lega in discesa (30.1%). Conte ha la fiducia di 1 italiano su 2

Secondo quanto rileva il sondaggio Ixè, commissionato dalla trasmissione di Rai 3 “Carta bianca”, la Lega di Matteo Salvini cala di ben 4 punti percentuali (30.1%) rispetto al 34.3% conquistato nelle elezioni europee del 26 maggio scorso. E’ la prima volta che l’attuale primo partito d’opposizione registra il segno meno dalla ultime elezioni politiche del 4 marzo 2018. In crescita il Movimento 5 Stelle che esce bene dalla crisi e incrementa il proprio consenso di 5 punti netti, salendo dal 17.1% della scorsa tornata europea, al 22.3%.





In lieve salita anche il Partito Democratico di Nicola Zingaretti che si porta al 23% rispetto al 22.7% delle Europee. Il partito di Giorgia Meloni Fratelli d’Italia cresce dal 6.5% al 7.4% e sale anche il partito di Emma Bonino e del segretario Benedetto Della Vedova, +Europa, che si stacca dalla soglia minima d’accesso in Parlamento del 3% e raggiunge quota 4%. Sommando i voti delle rispettive coalizione il centrodestra tocca quota 44.5% mentre il centrosinistra (incluso il M5s) raggiunge quota 28.5%.

Un italiano su 2 oggi ha fiducia in Giuseppe Conte. Come riporta il sondaggio Ixè per la trasmissione condotta da Bianca Berlinguer, il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte ha la fiducia del 48% degli intervistati. Nel dettaglio: Il 15% ha molta fiducia; il 33% ne ha abbastanza; il 27% ne ha poca e il 25% non ne ha per niente.