Sondaggi Ixé,Salvini stabile al 29.9%.Cresce il Pd al 21.8%, cala il 5S: 21.5%

Secondo i sondaggi effettuati dall’osservatorio politico Ixé sulle intenzioni di voto per la trasmissione di Rai 3 Carta Bianca, la Lega di Matteo Salvini rimane stabile al 29.9%. Esattamente come la scorsa settimana. Minimo incremento invece per quanto riguarda il Partito Democratico di Nicola Zingaretti che rispetto a una settimana fa, registra un +0.2% arrivando al 21.8%. Leggera flessione del Movimento 5 Stelle che cala di 0.4% in sette giorni e si ferma a quota 21.5%. Nel Centrodestra cresce ancora il partito di Giorgia Meloni Fratelli d’Italia e si avvicina sempre di più alla doppia cifra: 8.6%. Discesa senza fine per Silvio Berlusconi e Forza Italia che registra un 6.5% perdendo in una settimana lo 0.9%. A sette giorni dalla sua nascita, il nuovo soggetto politico fondato da Matteo Renzi, Italia Viva, raccoglie una quota contenuta di consensi, raggiungendo il 2,9%. Emma Bonino con + Europa è ferma sotto la soglia del 3% a quota 2.7%.

Sempre secondo l'osservatorio politico Ixé, nel sondaggio riguardante la fiducia nei leader politici, Giuseppe Conte è saldamente al primo posto con il 49% dei consensi. Insegue, ormai da settimane, il leader della Lega Matteo Salvini a quota 34%. Al terzo posto Giorgia Meloni, che reduce da Atreju, registra il 32% degli apprezzamenti, mettendosi per la prima volta in scia del leader leghista. Il Dem Nicola Zingaretti segue al 30%. Luigi Di Maio sotto al 27% e infine Silvio Berlusconi, ultimo, al 18%.