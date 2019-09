Sondaggi, la Lega paga la rottura (-4.4%). Torna a crescere il M5s (+4.1%)

Secondo i sondaggi di Swg per il Tg La7 la Lega di Matteo Salvini crolla al 33.6% perdendo ben 4.4 punti percentuali rispetto alle rilevazioni del 29/7 scorso. Dal 4 marzo 2018, giorno delle elezioni politiche, la Lega non aveva mai registrato un segno meno ed era andata sempre in progressione, raggiungendo vette tanto alte da toccare quasi i 40 punti percentuali. Inversione di rotta dunque da parte del Movimento 5 Stelle, che da questa crisi guadagna non solo un nuovo governo a guida Conte ma anche 4.1 punti percentuali balzando al 21.4% dal 17.3% del 29 luglio scorso.

Leggera flessione da parte del Partito Democratico che riduce i suoi consensi di 0.9 punti assestandosi al 21.1%. Minimo l’incremento per il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, che tocca quota 6.9% (comunque si avvicina sempre più alla doppia cifra). Discesa inarrestabile invece per Forza Italia che scende al 6.2% perdendo altri 0.3 punti percentuali.