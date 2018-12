Sondaggi, Lega e M5S salgono grazie alla manovra. Che ne pensi? Vota

La Lega non ha risentito negativamente delle difficolta' incontrate dal Governo nelle negoziazioni con Bruxelles, e risulta nettamente il primo partito con il 31,4% e un trend in lieve crescita. Risale un po' (e non succedeva da molte settimane) anche il Movimento 5 stelle, che pero' rimane staccato di oltre 5 punti dal partito di Matteo Salvini. Cosi' indica la nostra Supermedia, questa settimana piuttosto "robusta" dal momento che prende in considerazione ben 8 rilevazioni pubblicate negli ultimi 15 giorni da altrettanti istituti (e 5 di questi solo nell'ultima settimana). Nonostante le posizioni del Governo assunte di volta in volta sulla manovra abbiano destato molte perplessita' tra gli italiani e vi sia ormai anche una certa disillusione rispetto alle misure piu' volte promesse in campagna elettorale (e dopo), l'area di governo non sembra averne risentito granche'.

Anzi, nell'ultimo mese e' persino leggermente cresciuta (+0,3%). Un calo dello 0,8% dovrebbe invece preoccupare le opposizioni di ispirazione progressista (Pd e alleati piu' l'area ex LeU) che fa fatica ad attrarre gli elettori ostili all'impostazione fortemente salviniana fatta propria dal governo su molte materie. La situazione potrebbe evolvere nelle prossime settimane: con il congresso il Partito democratico che fu di Renzi potrebbe darsi una linea politica diversa dal passato. Secondo una recente indagine di Ipsos, gli elettori del Pd sono divisi sulla strada da intraprendere: se il 51% vorrebbe un partito piu' "di sinistra", il 47% preferirebbe invece continuare sul percorso "liberal" degli ultimi anni. Ma sulle alleanze le divisioni sono meno nette: il 60% degli elettori di centrosinistra respinge convergenze o alleanze con M5s. Tra le candidature per la leadership, quella di Nicola Zingaretti si conferma la piu' forte: lo preferisce come prossimo segretario il 39% degli elettori democratici, contro il 17% dell'inseguitore piu' prossimo (Maurizio Martina), mentre circa un terzo (32%) si dichiara ancora indeciso.

L'ostilita' ad un'alleanza con i 5 stelle emerge anche da un sondaggio realizzato dall'istituto EMG, secondo cui due terzi degli elettori del Pd vorrebbero un partito in grado di rifondare il centrosinistra, e solo uno su cinque vorrebbe un'alleanza con i pentastellati in chiave anti-centrodestra. L'immobilismo (o addirittura l'arretramento) dei partiti di opposizione nei sondaggi e' pero' particolarmente allarmante se si considera che - nonostante il consenso verso i partiti di maggioranza sia tuttora lusinghiero - non mancano nell'opinione pubblica segnali di insoddisfazione verso il governo. Secondo il sondaggio realizzato da Quorum per Sky TG24, i primi sei mesi di attivita' dell'esecutivo guidato da Giuseppe Conte sono promossi solo dal 39% degli italiani. Se - comprensibilmente - il tasso di approvazione e' molto piu' alto tra gli elettori di Lega e M5s, e' evidente che tra i tanti (38%) che sono indecisi, o comunque non dichiarano un'intenzione di voto, l'insoddisfazione prevale rispetto ai giudizi positivi.

Piu' nello specifico: la maggioranza degli elettori ritiene che il compromesso raggiunto dal governo con la Commissione europea sulla manovra rappresenti una sconfitta. Che la battaglia di Salvini e Di Maio contro Bruxelles fosse condivisa o meno, si tratta di una battuta d'arresto che non e' piaciuta anche a una parte non insignificante dei loro elettori: il 25% degli elettori leghisti e il 18% di quelli M5s ritiene che a uscirne sconfitto in questa situazione sia stato il Governo italiano. Quorum ha chiesto agli elettori anche un pronostico sulla durata dell'esecutivo. Notevole, a questo proposito, e' la percentuale di chi pensa che il governo Conte avra' vita breve: quasi 6 intervistati su 10 (58%) pensa che l'esecutivo cadra' entro il prossimo anno. Se la previsione di questi elettori dovesse avverarsi, il 2019 potrebbe rivelarsi non molto piu' stabile del 2018 che si avvia a concludersi dopo aver rivoluzionato lo scenario politico italiano.