Politica

Martedì, 1 ottobre 2019 - 11:37:00 Sondaggi, Lega in netto calo sotto il 30%. Conte in festa. E Renzi vale... Sondaggi, ecco le intenzioni di voto degli italiani: calano la Lega e il Pd, cresce di poco il M5s. Italia Via di Renzi al 4,4%