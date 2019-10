Sondaggi, Lega e Pd su. M5s giù. In Umbria la partita è apertissima

Secondo quanto rilevato dall’osservatorio politico Ixé, per la trasmissione di Rai 3 Carta Bianca, la Lega di Matteo Salvini è ancora il primo partito italiano con il 30% dei consensi. Rispetto alla scorsa settimana, il carroccio è tornato a incrementare i propri elettori (+0.3) dopo diverse settimane di decrescita. ‘Minuscola’ progressione anche per il Partito Democratico di Nicola Zingaretti che dal 21.6% della scorsa settimana passa al 21.9%. Regressione non indifferente per il Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio che perde lo 0.8% in sette giorni e si ferma al 20.2%. Stabilizzazione di Fratelli d’Italia che da tre settimane esatte non si smuove dall’8.6%. Il partito di Giorgia Meloni supera di gran lunga Forza Italia (7.2%), fanalino di coda ormai del Centrodestra. Il neo esperimento di Matteo Renzi invece, Italia Viva, perde lo 0.4% e si ferma al 3.5%.

Alle imminenti elezioni regionali in Umbria, del 27 ottobre, si prefigura un testa a testa tra il candidato giallo-rosso Vincenzo Bianconi e la candidata di centro destra Donatella Tesei. Bisogna sottolineare che a poco più di due settimane dal voto il tasso di indecisione si attesta su un livello insolitamente elevato (34%). Mentre il candidato Claudio Ricci, sostenuto da 3 liste civiche, rappresenta il 4.3%.

Il taglio degli eletti, approvato ieri dal Parlamento, riscuote un consenso elevatissimo nel Paese: l'88% degli italiani si esprime a favore, in modo trasversale ai vari elettorali. Solo il 7% degli intervistati è contrario alla riforma costituzionale sulla riduzione dei parlamentari che comunque prevede un ulteriore passaggio attraverso la consultazione referendaria.