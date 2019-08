Sondaggi, Lega e Salvini sfiorano il 40%. M5S E Pd.. SONDAGGI ELETTORALI NEWS

Sondaggi, Lega e Salvini sfiorano il 40%

I sondaggi elettorali raccontano di una Lega che continua a crescere. Matteo Salvini con il vento in poppa in questa estate 2019 e gli italiani vogliono tornare al voto. A dirlo è il sondaggio effettuato da Winpoll per il Sole 24 Ore. La Lega sfiora l 40%: è al 38,9%. Numeri record per il Carroccio.

Sondaggi, Lega e Fratelli d'Italia al 46,3%

Con Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che sale 7,4%. Tradotto: secondo questi sondaggi Lega e Fratelli d'Italia assieme arriverebbero al 46,3% raggiungendo numeri una virtuale ampia maggioranza in Parlamento.

Sondaggi, Pd secondo partito. M5S attorno al 15%

Cresce la Lega, sale Fratelli d'Italia mentre tutti gli altri partiti, stando alle rilevazioni di Winpoll per il Sole 24 Ore, scendono o comunque non guadagnano. Il Pd di Zingaretti è lontanissimo dal Carroccio di Salvini e si attesta al 23,3%, rimanendo comunque secondo partito. Giù Movimento 5 Stelle. Se le elezioni fossero oggi, il sondaggio attribuirebbe all'M5S una quota voto sotto al 15% (la rilevazione lo stima al 14,8%).

Sondaggi, Forza Italia sorpassato da Fratelli d'Italia

Nel centrodestra, si registra il sorpasso di Fratelli d’Italia a Forza Italia. Silvio Berlusconi si ferma al 6,7%, con oltre mezzo punto percentuale di distacco da Fdi. Nel centrosinistra +Europa al 2,3%, i Verdi all’1,7% e la Sinistra all’1,9%.

Sondaggi, gli italiani vogliono andare al voto

Il sondaggio di Winpoll pubblicato dal Sole 24 Ore porta con sè anche un altro dato importante: gli italiani vogliono tornare al voto e mettere fine al Governo Lega-M5S. Il 72% degli intervistati chiede di andare a elezioni anticipate. “Già a maggio – spiega il Sole – in un sondaggio simile il 64% degli intervistati aveva risposto nello stesso modo. Ora tuttavia la percentuale è salita. Adesso è il 72% a preferire il voto alla continuazione dell'attuale governo. È una opinione condivisa dalla maggioranza degli elettori di tutti i maggiori partiti, con la sola eccezione di quelli del M5s”. I 5 Stelle infatti sperano nella prosecuzione dell’esperienza di governo. Tra i leghisti sono il 58% quelli quali che vorrebbero andare presto al voto. Il motivo? La situazione economica che vede la crescita italiana ferma al palo. ”Chiunque abbia a che fare con il mondo imprenditoriale sa che tira un vento sfavorevole al governo attuale, litigioso e confuso - spiega Il Sole 24 Ore - Certo le aziende continuano sulla loro strada e non mancano numeri positivi, come confermano i risultati semestrali delle società quotate in Borsa. Ma sono il frutto di scelte societarie che raggiungono gli obiettivi nonostante il clima sfavorevole e il teatrino della politica”.