Sondaggi: trionfo Lega, Pd stabile, crolla m5s ma è plebiscito per Conte

La Lega di Matteo Salvini si conferma primo partito in Italia nelle intenzioni di voto, ottenendo circa il 34% dei consensi degli intervistati; i suoi alleati grillini crollano malgrado "la manovra del popolo" e i festeggiamenti sul balcone di Palazzo Chigi, e il m5s si attesta al 28,5%; il Pd rimane stabile al 17,1% circa, mentre Forza Italia crolla al 7,8%.

Questi i dati essenziali del sondaggio di Nando Pagnoncelli pubblicato dal Corriere della Sera.

Sempre secondo la rilevazione di cui sopra, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni è in crisi per via della vampirizzazione da parte dalla Lega di Salvini, e scende al 2,4% nelle intenzioni di voto. Noi con l'Italia -Udc , dal canto suo, non supera lo 0,6%.

Quanto alla Sinistra, desolazione totale: Liberi e Uguali resta fermo all'ininfluente 2,4%, Più Europa di Emma Bonino sprofonda all'1,9% e le altre liste di Centrosinistra rimangono al palo allo 0,6%.

Riguardo al Pd è utile sottolineare che la manifestazione di domenica 30 settembre pare aver dato un briciolino di slancio ai dem facendo guadagnare loro circa un punto e mezzo percentuale rispetto al 15,5% che avevano raggiunto le scorse settimane. Fuoco fatuo o effettivo barlume di speranza di ripresa?

Per ciò che concerne il gradimento del Governo Lega-m5s, secondo i dati di Pagnoncelli, continua la "luna di miele" con gli italiani, e dalla rilevazione si riscontra un gradimento per l'esecutivo pari al 64%. Giuseppe Conte è popolarissimo tra gli intervistati e ottiene un lusinghiero 67% di plauso, Matteo Salvini si aggiudica un consenso personale del 57% mentre Luigi Di Maio si ferma al 52% (poiché meno gradito dagli elettori di Forza Italia rispetto al leader del Carroccio).