Sondaggi, Meloni supera Salvini in fiducia: il governo piace a 1 italiano su 3

Sondaggi, la Meloni comincia a preoccupare seriamente Salvini

Continua la flessione della Lega di Matteo Salvini che dal 29.5% della scorsa settimana scende dello 0.5% e si assesta al 29%. Parallelamente cresce Fratelli D’Italia di Giorgia Meloni che tocca il suo massimo storico del 10.9%. Stabile il Partito Democratico di Nicola Zingaretti, reduce dal conclave di San Pastore a Contigliano, che rimane al 20%, praticamente invariato rispetto a sette giorni fa. Chi non gode sicuramente di buona salute, è il Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio; infatti, i pentastellati sono ulteriormente scesi: dal 16.2% al 15.9%. Forza Italia di Silvio Berlusconi naviga ben sotto la soglia dei 10 punti percentuali, esattamente al 7%. Rilevante balzo in avanti di Matteo Renzi con Italia Viva che dal 3.6% di sette giorni fa, arriva al 4.2%.





Sondaggi, Giuseppe Conte è il leader di cui gli italiani si fidano di più

Quanto all’indice di gradimento nei leader rimane sempre in testa il presidente del Consiglio Giuseppe Conte con il 39%. La novità assoluta è, che la donna forte di Fratelli D’Italia, Giorgia Meloni, ha superato l’uomo forte del Carroccio. Infatti la romana scavalca il milanese e si piazza al secondo posto con il 34% dei gradimenti contro il 32% di Salvini. Ancora lontano dalle zone alte Nicola Zingaretti che registra il 24%, comunque in crescita rispetto alle settimane passate. Precipita vertiginosamente Luigi Di Maio al 20%. 19% e 13% rispettivamente per Silvio Berlusconi e Matteo Renzi.